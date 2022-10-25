前美領事館宿舍批建5幢洋房

重建後每幢平均面積近萬呎

屋宇署公布，8月份該署共批出23份建築圖則，包括15項住宅及商住發展，當中不乏超級豪宅，恒隆地產持有的壽山村道37號，便獲批建5幢3層高（在1層低層地下之上）獨立屋，可建樓面47,297方呎，平均每幢洋房面積約9459方呎。另原為方濟會香港思高聖經學會會址的渣甸山軒德蓀道6號，亦獲批出建築圖則，項目將建1座3層高（在1層低層地下之上）獨立屋，可建樓面9952方呎。

市區中小型住宅方面，百利保（0617）長沙灣青山道291至293號及301至303號，獲批建1座22層高（在3層基座之上）商住物業，住宅樓面涉約39,428方呎，另設7885方呎非住宅樓面。值得留意，百利保去年12月就青山道291至293號向土地審裁處申請強拍，項目估值逾1.39億元，而青山道301至303號則是一幢弧形轉角戰前唐樓，屬於二級歷史建築，重建或涉保育問題。另新世界（0017）佐敦上海街37至39號，則獲批建1座22層高（在3層基座之上）商住物業，住宅樓面涉13,021方呎，另有2287方呎非住宅樓面。

8月動工涉逾千伙 3個月最多

據屋宇署資料顯示，8月份有2個私人住宅項目動工（以按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位1065伙，較7月份的157伙急漲近5.8倍，為3個月最多，不過今年首8個月累積動工量只有7218伙，較去年同期12,980伙大減逾44%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，8月份共有2個私宅項目動工，涉及1065伙，規模較大為泛海國際（0129）旗下元朗洪水橋田心路項目，涉及單位1025伙，令下半年首現破千宗的動工量，惟整體走勢比去年仍較落後。陳海潮指，隨着疫情有所緩和，料大型項目可加快動工進度，本季可望繼續追落後，並相信全年動工量可突破1.3萬伙。