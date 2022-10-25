沙田中心撻訂貨425萬重售 低月初5萬

太古城2房失守800萬 11年賺35%

中原地產分行區域營業董事黎宗文稱，上述單位裝修較殘舊，而原業主2011年11月以236萬元購入，持貨約11年，帳面獲利約189萬元或約八成。不過，原業主早前沒收3%或近13萬元訂金，因此原業主實際上獲利近202萬元或逾85%。

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城最新有單位失守800萬元。美聯物業營業經理范浩軒表示，屋苑新錄建安閣中層F室成交，單位實用面積503呎，2房間隔，外望公園景，以785萬元易手，見今年3月後新低，實呎15,606元。原業主過去手持太古城多個單位，近期陸續減持套現。原業主2011年6月580萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利205萬元或約35%。

昇薈1房620萬沽 3年實蝕2%

施政報告公布後，再有業主明賺暗蝕離場。中原地產資深分區營業經理陳偉業稱，東涌昇薈10座中層F室，實用面積434方呎，1房間隔，以620萬元易手，較年初錄得同類高位約750萬元回落17%，實呎14,286元。原業主2019年7月600萬元買入，持貨逾3年帳面獲利20萬元或約3%，若連使費計料需實蝕逾10.2萬元或近2%離場。