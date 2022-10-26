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隨股市跌 MONTARA兩房763萬見新低 LP6一房550萬沽 業主料損手一成

【明報專訊】將軍澳跨灣大橋有望今年底正式啟用，日出康城一帶屋苑預料將受惠，惟面對股市大波動，以及整體樓市交投氣氛下滑，區內多個半新盤錄得蝕讓個案；其中MONTARA一個兩房單位，新近以763萬元易手，料為同類單位新低價之餘，原業主連使費計料實蝕約85萬元或超過一成。此外，日出康城同區LP6一個一房單位，新近以550萬元售出，原業主料損手一成離場。

明報記者 林尚民

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，MONTARA第2B座高層C室，實用面積450方呎兩房戶，望樓景及山景，原業主最初叫價910萬元，累減147萬元或16%後，以763萬元沽出、實呎16,956元，成交價料屬同類戶型新低價（同類單位上月成交價約780萬元）；原業主2019年5月以805.8萬元購入，帳面已蝕42.8萬元，連其他使費計料實蝕約85萬元或一成。

MONTARA業主持貨3年

帳蝕近43萬

事實上，日出康城同區LP6，第3座高層實用面積312方呎L室、望園景一房戶，原業主最初叫價763萬元，減價至550萬元售出，累計減價213萬元或28%，實呎17,628元；原業主2019年以581.9萬元一手購入，帳面蝕約31.9萬元，連其他使費計料實蝕約55萬元或逾9%。

美孚呎價逾3年來首跌穿1萬

此外，多個大型老牌屋苑均錄得低價成交。美聯物業高級區域營業董事吳志輝稱，荔枝角美孚新邨第7期萬事達廣場11號中層A室，實用面積936方呎3房戶型，原業主今年8月放盤叫價1150萬元，減價250萬或約22%後，以900萬元成交，實呎9615元，為屋苑2019年9月、即超過3年來首次跌穿1萬元關口，重返4位數字，成交價比市價低約10%。

不過，上述原業主早於2001年3月以261萬元購入，物業21年間仍升值639萬元或2.4倍。

麗城3房553萬沽 重返7年前

中原地產高級分區營業經理呂宗霖表示，荃灣老牌屋苑麗城花園2期第6座高層F室，實用面積572方呎3房間隔、望園景及部分海景，原業主7月以688萬元放盤，見樓市前景未明，累減135萬元或約20%，終以553萬元沽出，撇除內部轉讓及事故單位，是次成交價料為屋苑7年新低，重返2015年水平，實呎9668元。

呂續稱，上述買家為同區分支家庭，見近期樓價回落，而上述3房單位的價錢平過兩房戶，故睇樓當晚決定承接；由於原業主於2005年5月以178萬元買入，持貨約17年，帳面仍然獲利375萬元或2.1倍。

可留意是，麗城花園成交價量近3個月來一直下挫，8月錄約8宗二手成交、9月錄約6宗二手成交，該兩個月平均成交實呎均徘徊約1.2萬元水下；10月迄今暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價跌穿1萬元，約9993元。

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