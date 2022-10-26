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LP10首錄預租 3房呎租31元

【明報專訊】樓價跌勢持續之際，租務市况相對活躍；當中新近獲批轉讓同意書的將軍澳日出康城LP10，新錄首宗預租個案，單位為第2A座高層B室，實用面積867方呎、3房1套連工人套房間隔、可望海景，以月租2.7萬元租出，實呎租金約31元。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，上述業主去年2月以1525.3萬元購入，上周起叫租3萬元放盤，議價後減租3000元或10%，以月租2.7萬元成交，享租金回報率2.1厘。他補充，屋苑現有約11個預租放盤，業主叫租約1.75萬元起。

家庭客轉買為租嘉湖3房

樓市前景未明，部分準買家擱置買樓計劃改為租樓。中原地產分行經理何家樂表示，天水圍嘉湖山莊新錄樂湖居第2座中層H室租賃成交，實用面積549方呎，3房間隔、附設裝修，以月租1.25萬元租出，實呎租金約23元，租客屬年輕家庭客，見最近市况不明朗，樓市、股市跌勢未止而煞停置業；業主於2021年以600萬元購入，現時享租金回報率2.5厘。

御龍山10月錄3租賃成交

另外，中原地產副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山10月暫錄3宗租賃成交，包括第3座高層A室，實用面積764方呎3房1套間隔、望馬場景，新近以2.5萬元租出，實呎租金約33元；業主於2009年以951萬元購入單位，現享租金回報率約3.2厘。

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