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INNOVALE 3期飛揚共推198伙 周六對撼

【明報專訊】市場早前觀望特首李家超發表《施政報告》及中共二十大會議，發展商一度減慢推盤步伐，令10月迄今新盤成交僅約200宗，但隨着二十大閉幕，發展商近日重啟銷售步伐，本周六（29日）將有兩個新界新盤正面交鋒，合共推出198伙，其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），以及長實（1113）牽頭屯門青山公路飛揚，當日分別推出118伙和80伙，成為市場焦點。

ONE INNOVALE-Cabanna 昨上載銷售安排，落實周六首輪開售118伙（包含5伙招標），設A組大手客揀樓時段，最多可購買4伙；項目將於周五（28日）晚上8時截票。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目截至昨晚8時、4日累收約770個認購登記，以首輪價單發售113伙計，超額認購近6倍。

INNOVALE 3期4日收770票

此外，ONE INNOVALE-Cabanna以折實均呎14,208元加推57伙，與首張價單比較，提價不足1%；今批單位維持最高7%直減折扣，折實價331.08萬至936.41萬元，折實實呎13,398至15,469元。

以最新推出2號價單的E座9樓實用面積273方呎25室為例，未折實前呎價15,168元，比1號價單同座10樓同面積25室，未折實前呎價15,062元，輕微調高0.7%。

飛揚加推43伙 折實均呎14493元

至於長實牽頭的飛揚，昨日加推43伙應市，整批折實均呎約14,493元，較上月推出6號價單折實均呎15,138元低約4%；項目亦上載銷售安排，周六新一輪發售80伙，當中70伙採價單形式，另10伙特色戶招標。

PARK YOHO Bologna超購24倍

另早前已落實明天首輪推售66伙（包括6伙招標）的新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Bologna，3日來累收逾1500個認購登記，以該盤明天首輪發價單賣60伙計，超額認購約24倍。

其他新盤方面，南豐及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城第10期LP10，剛獲批轉讓同意書；南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，發展商將盡快通知業主開展交樓程序。

LP10自去年初推出至今累積售出約791伙，佔全盤單位總數893伙接近九成。

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