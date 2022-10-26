moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

屯門天生樓商場拆售 入場1520萬起

【明報專訊】近期疫情持續平穩，加上本港實行「0+3」新檢疫措施，有物業投資者趁機拆售手持的商舖物業；宏安地產（1243）聯同長實（1113）執行董事趙國雄兒子趙朗，於去年以3億元向新世界（0017）購入的屯門天生樓商場近日拆售，舖位入場費約1520萬元起；整批物業叫價超過5.43億元，較去年初購入價高81%。

總樓面涉1.8萬呎 叫價5.43億

市場流傳價單所見，物業拆售成15個舖位發售，面積約253至5498方呎，最便宜為地下G11B號舖，面積253方呎，叫價1520萬元，呎價6萬元，物業現由便利店以月租3.6萬元租用，租金回報率約2.84厘；最貴為1樓112A號舖，目前由健身室租用，舖位面積5498方呎，以叫價8247.5萬元計，呎價1.5萬元，現時月租為21萬元，料租金回報率3.06厘。

去年宏安伙趙國雄子趙朗購入

資料顯示，整批舖位總面積約18,230方呎，現時總叫價逾5.43億元，即平均呎價約2.98萬元；以總月租129.3萬元計，租金回報率為2.86厘。

另外，香港仔田灣海旁道工廈興偉中心高層全層，面積約28,087方呎，本月初以1.19888億元易手，呎價約4268元，買家以HAPPY STANDARD LIMITED作登記，董事包括前行會成員、惠理集團創辦人之一葉維義（Yen V Nee），其妻子為名媛葉梁美蘭（Mira）；另一名董事為黃英傑（Wong Ying Kit David）。黃氏去年與另一相關人士，以1.2億元購入同廈另一全層單位。原業主於2009年以2868萬元購入，持貨13年，現帳面獲利9121萬元或近3.2倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款