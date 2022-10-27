朗譽連方最快下月推 共涉近1200伙 內房連環推盤 九龍新盤戰一觸即發

明報記者 容婌維

事實上，多家內房推售本港新盤均如箭在弦。華潤置地（海外）及保利合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，早前已舉行命名儀式，目前正待批預售，項目樓花期約22個月，涉及582伙，亦有望下月登場。換言之，下月新盤市場焦點有望回歸九龍市區。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，料最快本周上載樓書，下月推售。她續稱，東九龍市區較少1房、2房上車盤新供應，加上市場已消化加息等因素，認為現時適合推盤，定價參考東九龍新盤，將以貼市價推售。

朗譽批預售 1至2房佔八成

朗譽由2座住宅大樓組成，合共提供634伙，標準戶實用面積由246至730方呎，涵蓋開放式至3房戶，主打1房及2房，佔全盤約八成；項目另設3伙連天台特色戶，實用面積由714方呎至1601方呎，最大一伙屬5房間隔，而項目關鍵日期為2025年3月31日

連方I涉158伙 開放式戶230呎起

近年積極透過私人併購增加土地儲備的萬科香港，該集團旗下深水埗醫局街及海壇街住宅項目，正式命名為連方（BONDLANE），項目屬於舊契項目，不受預售樓花限制，可隨時推出市場。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，整個連方BONDLANE系列共提供550伙，涵蓋屬開放式至3房戶間隔，系列中首個登場項目命名為連方I，提供158伙，實用面積約230至600方呎，主打開放式至1房戶。

連方I 關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約20個月。周續稱，連方I短期內將上載樓書，擬下月初開價，並將以「合理價」推售。萬科香港執行董事鮑錦洲補充，連方I 位處醫局街233號，項目與港鐵長沙灣站、深水埗站、南昌站的步程只相距約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益。

另外，會德豐常務董事黃光耀表示，旗下藍田KOKO HILLS第3A期仍待批預售樓花同意書，目標下月推出；該盤涉及392伙，預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期約20個月。