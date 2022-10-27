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柏傲莊III兩月近70宗取消交易

【明報專訊】新世界（0017）、港鐵（0066）旗下大圍站柏傲莊III，自8月底公布最新關鍵日期將推遲共21個月至2025年3月後，項目連錄多宗買家取消交易，據本報統計，項目自公布新關鍵日期後兩個月，共錄得67宗取消交易個案，佔全部取消交易個案比例超過兩成。

佔全部取消交易比例逾兩成

據柏傲莊III成交紀錄冊所見，項目最新再增11宗買家離場，有關單位分佈於第1B座、第8A及8B座中高層，去年6月成交價介乎736.4萬至2061.1萬元，11伙涉總值約1.269億元，成交紀錄冊顯示買家新近已取消交易。

事實上，據本報統計，本月主要新盤暫錄得約50宗買家撻訂或取消交易個案，惟當中單計柏傲莊III就已有42宗，佔整體約84%，而新世界自8月26日公布柏傲莊III關鍵日期需延遲至2025年3月的兩個月內，項目更累錄67宗取消交易，若以該盤目前暫錄295宗取消交易計，過去兩個月的個案已佔去近23%，項目現時取消交易單位，涉銷售總額達47.6億元。

本月一手50宗撻訂 柏傲莊III佔42宗

貴為「史上新盤票王」的柏傲莊III，於去年6月推售，當時銷情理想，累售約845伙，惟熱銷過後，發展商同年7月公布因部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求而要拆卸重建，當時估計入伙日期需延遲約9個月，但發展商今年8月公布，項目關鍵日期將由2023年6月，延至2025年3月，即合共推遲21個月。

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