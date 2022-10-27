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新世界元朗私人資助房屋 規劃署不反對

【明報專訊】特首李家超上周公布的《施政報告》提到推出私人參建居屋，新世界（0017）旗下「新世界建好生活」非牟利社企早前提出的元朗私人資助房屋項目，將於明日於城規會審議，其中房屋局表明支持，而規劃署亦指原則上不反對方案，料獲批機會大。

上述項目位於元朗溱柏以南用地，早前向城規會提出以總地積比率約7.4倍發展1幢不多於25層高的住宅，以及1幢不多於3層的非住用建築，將提供312個住宅單位及藝術品儲存用地，其中住宅樓面佔15.15萬方呎，另非住宅樓面涉約6.4萬方呎樓面。

新地古洞南地建909伙獲規劃署開綠燈

據規劃署文件，該署表示原則上不反對有關方案，意味明日城規會批出機會大，並有望於2028年落成。房屋局表明，今次申請之項目，可借用私人市場資源，以增加房屋供應，並考慮到最新《施政報告》亦提出將會重啟私人發展商參建居屋計劃，局方支持計劃，並會與申請人商討有關細節。另相關部門認為，申請人所提交的技術評估能證明計劃對交通、環境、通風、排污等方面的影響屬可接受範圍，而申請人亦加入建築物後移、綠化天台、樓宇間距等元素，以減低項目的視覺影響。

此外，新地（0016）早前亦就古洞南近天巒一幅約21.2萬方呎用地申請改劃，由原來「綜合發展區」、「農業」等用途，改劃為「住宅（乙類）」，並以地積比率不多於2倍發展，擬建6幢15至16層住宅，提供約909伙，若以總樓面約42.4萬方呎計，每伙平均面積約463方呎，料2027年落成，而規劃署亦對有關申請表示原則上不反對。

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