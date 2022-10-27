葉創成：瑞銀：港樓價調整至明年中 長線不悲觀

過去幾個月美國聯儲局加快加息步伐，6月、7月及9月均大幅加息0.75厘，聯邦基金利率上端已升至3.25厘，市場預測今年底可能進一步升至4.5厘，夏天認為，這是期內本港地產股及住宅樓價跌勢加快的首要原因：「本港樓市近月進一步轉弱，肯定與加息有關，雖然本港加息暫時不多，但市場參與者已見到美國大幅加息的趨勢，覺得本港息口遲早要一定程度跟隨向上。」

人才流失不利樓價 《施政報告》搶人才

根據政府統計處數據，今年中本港人口臨時數字為729.16萬人，較去年中減少12.15萬人，跌幅達1.6%。從去年中至今年中，本港有3.51萬人出生，6.16萬人死亡，自然減少2.65萬人；淨移出人數為9.5萬人，其中1.83萬人持單程證來港，11.32萬人為其他本港居民淨移出。

夏天分析，本港人口以至人才流失，亦是樓市及經濟另一重大不明朗因素，導致近月樓價跌勢加快。但她強調，港府已經留意到問題，《施政報告》已就招商引資吸納人才提出多項建議（見表），當中，包括優化現有多項輸入人才計劃及退還在港置業已繳付額外的印花稅等，她表示：「這是我們首次見到政府有這樣具體的搶人才計劃推出來，估計這只是開始，日後會有更多細節出台。」

料明年次季內地調整防疫政策

另外，夏天指出，對於本港經濟來說，短期市場最關心的是何時恢復正常通關，港府上月26日起放寬從海外或台灣來港人士入境檢疫安排「3+4」改為「0+3」，即免除酒店檢疫，只需3日家居隔離監察，已經是很大進步，未來若進一步優化，吸引更多海外或台灣地區旅客訪港，當然有利經濟復蘇。

夏天續說，本港何時可以與內地恢復正常通關，亦屬十分重要，她估計明年3月全國兩會後，內地防疫政策在第二季有機會出現較大方向的改變，屆時可以密切留意。

港樓價明年下半年始可企穩

綜合上述分析，夏天預測，本港住宅樓價在今年餘下時間以至明年上半年，仍會有些調整壓力，明年下半年始可望企穩。

值得注意的是，今年下半年以來股價跑贏同業及大市的龍頭本港地產股新地（0016），本月10日公布，瑞銀將進駐其西九高鐵站上蓋發展項目，成為項目首個主要租戶。瑞銀將租用項目最高一座大樓的最高9層，總樓面面積約25萬方呎，其在香港營運單位將遷入。項目預 計2025年內落成，瑞銀將於2026年初開始進駐。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「集團很榮幸瑞銀成為項目的首個主要租戶，他們落戶西九龍，充分肯定了西九龍作為香港商業核心區的地位，亦是對香港這國際金融中心投下信心一票，在環球經濟環境充滿不明朗因素之下，瑞銀決定長期租賃新項目，實在令人鼓舞」。瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲強調，瑞銀是次再次在本港長期租賃龐大面積的甲廈樓面，顯示該行對本港及大灣區前景充滿信心，而該新辦公室優越的地理位置，將讓瑞銀更有效與大灣區及內地主要城市、以至世界各地接軌。

明報記者 葉創成

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