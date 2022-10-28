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榮光街項目每呎地價低去年三成 信置伙招商局置業近24億中標 毗鄰嘉里地皮

【明報專訊】樓市氣氛轉差，市建局亦面對現實，接受發展商以低價入標。市建局昨日公布，土瓜灣榮光街/崇安街發展項目以23.88億元批予信置（0083）伙招商局置地（0978），以總樓面約27.9萬方呎計，每方呎樓面地價僅約8571元，不但較每方呎樓面地價估值下限約9500元低約10%，亦較去年市建局將毗鄰項目批予嘉里（0683）的每呎樓面地價12,591元大跌約三成。若與市建局對上批出毗鄰的項目、長實（1113）今年3月以每呎樓面地價11,382元的中標價比較，區內每呎樓面地價約7個月內亦跌約兩成半（見圖）。

明報記者 甘潔瑩

土瓜灣小區發展由8幅地皮組成，連同昨日開標項目，市建局自去年起已先後推出4個項目。

昨日開標的土瓜灣榮光街/崇安街地盤，面積約3萬方呎，可建樓面約27.9萬方呎，規定單位實用面積300方呎起，當中半數單位須不大於480方呎；而項目設約4.6萬方呎商場，首5年由發展商和市建局持有，發展商佔七成、市建局佔三成，5年後可出售。至於分紅比例方面，與早前已招標的項目相若，由20%起。

低長實7個月前每呎中標價25%

項目本月初截標，共收到7份標書，全為港資發展商，除中標財團外，還包括長實、新地（0016）、恒地、會德豐、鷹君（0041）、英皇（0163），其中庇利街/榮光街項目去年9月批出，由恒地（0012）81.89億元、每方呎樓面地價11,414元投得。

另嘉里去年12月以55.878億元、每方呎樓面地價12,591元投得鴻福街/銀漢街地皮。至於長實則於今年3月以59.96億元、每方呎樓面地價11,382元投得鴻福街/ 啟明街及榮光街「四合一」項目。

信置副主席黃永光表示，非常高興伙拍招商局置地投得優質臨海用地，項目位置優越，盡享維港美景，加上交通四通八達，為集團土地儲備增添一幅上佳的地皮。他又表示，集團將興建優質住宅項目，匠心細造，加上園境、綠色及舒泰適意設施、智能家居設計，以及尊尚住客會所，締造優質臨海生活，貫徹可持續發展理念，建構更美好生活。項目落成後會與區內產生協同效應，並加入「地方營造」及可持續發展元素，締造舒泰及可步行社區。

黃永光：日後與區內產生協同效應

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，是次批出的地皮位置不錯，有海景及開揚景觀，加上地皮不大，投資額相對同區地皮低，雖然未計分成，但相信即使計及分成，每呎樓面地價仍低於1.1萬元，對往後地價有參考作用。

業界：加息降強拍門檻

出價或未如過去進取

另有業界人士指，政府降低強拍門檻，連同加息因素，預期發展商日後競投市建局項目，出價或會未如過去般進取。

[香港地產]

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