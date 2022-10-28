下月5項目截標 商業地更受壓

【明報專訊】財政司長陳茂波今年2月公布，全年度地價收入預算為1200億元，據地政總署資料，本年度迄今政府出售官地收益暫時近140億元，期內亦缺乏大型補地價項目，暫時至目前政府賣地收益與全年預算金額相距甚遠。發展局長甯漢豪早前亦明言，每幅出售的地皮，也有合理估值，不會為了達至某一個價格才出售。