moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅

【明報專訊】面對加息等利淡因素，上月份樓市持續調整。據差餉物業估價署最新數據顯示，9月份私樓樓價指數報362.1點，按月跌2.06%、為2018年12月以來最大單月跌幅外，按季亦跌5.16%，為2018年第4季、即近15季以來最大季度跌幅。有業界人士認為，《施政報告》未有對樓市減辣，而本港息口亦料再跟隨美國上升，年底前樓價仍會持續下跌，全年跌幅有可能近11%，或成為2003年SARS後最大年度跌幅。

見逾3年半新低 首3季累跌8%

據差估署資料顯示，9月私宅售價指數報362.1點，數字連跌4個月，累計跌幅6.07%，除為2019年1月錄得361點後的新低外，亦為2018年12月以來的45個月最大單月跌幅。對比去年9月的歷史高位398.1點，指數過去一年反覆下跌9.04%。總結今年首三季，指數累跌8.07%。

租金指數連升5個月累升1.7%

另外，若以單位類型劃分，上月中小型單位（A、B及C類）私宅售價指數報364.2點，按月跌2.12%，按年跌9.11%；大型單位（D及E類單位）報311.5點，按月跌0.29%，按年跌7.35%，反映中小型物業受加息影響較大。

此外，上月私宅租金指數報180.3點，連升5個月，按月升0.17%，累升1.7%，但按年仍跌2.22%。今年首三季，私宅租金指數累跌1.31%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月下旬美國再次大幅加息0.75厘，本港亦在4年以來首度加息0.125厘，正式踏入加息周期，幸好隔日金管局隨即調低承做按揭壓力測試一厘，料下次公布10月份指數有可能再錄得1.5%跌幅，跌幅有望收窄。

全年料跌近11% 或SARS後最傷

陳海潮續稱，展望11及12月份，由於《施政報告》未有對樓市減辣，專才置業退稅在跌市中的短期效力有限，未能激活樓市；相反下周美國再度議息，料維持較大加幅，本港息口亦料再升，而短期內「0+0」檢疫限制恐難實現，故整體樓價第四季料再跌3%，而全年樓價料跌達10.81%，將是繼2003年下跌11.87%後，19年來最大的按年跌幅。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款