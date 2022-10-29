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啟德住宅地招標 最高估值156億

【明報專訊】發展局長甯漢豪早前曾表示，政府已奪回土地供應主導權，熟地供應必會如期推進，昨日公布推出重量級地皮，為啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤用地，鄰近港鐵宋皇臺站，可建樓面達141.8萬方呎，屬市區罕有大型住宅官地，將於下周五起招標，今年12月16日截標。綜合市場人士估計，地皮估值約127.6億至156億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。

區內首幅商業轉住宅地 可建142萬呎

資料顯示，地皮面積約21.44萬方呎，原屬商業地、現改作住宅用地，屬今季最大規模的項目為啟德住宅地皮，亦是該區首幅由商業轉住宅的地皮，預計可興建1750伙。地皮改劃住宅地前，曾在2020年4月推出招標，同年5月截標，當時收到4份標書，惟入標價未達到政府就該用地所定的底價，最終流標收場。

新世界元朗私人資助房屋批建312伙

另新世界（0017）旗下「新世界建好生活」非牟利社企早前提出的元朗私人資助房屋項目，昨日於城規會審議，並獲通過其申請，預計可提供312伙。

新世界對此表示歡迎，「新世界建好生活」於元朗欖喜路的私人資助房屋項目改劃申請，將是全港首個私人發展商的資助房屋項目，現正就項目規劃及按揭安排等，與政府部門及相關機構商討，待細節落實後將盡快公布更多詳情。上述項目位於元朗溱柏以南用地，以地積比約7.4倍發展1幢不多於25層高的住宅，以及1幢不多於3層的非住用建築，將提供312個住宅單位及藝術品儲存用地，總樓面21.55萬方呎。

新地古洞地維持綜合發展區

此外，新地（0016）就古洞南近天巒一幅約21.2萬方呎用地，申請由原來「綜合發展區」、「農業」等用途，改劃為「住宅（乙類）」，擬建6幢15至16層住宅，提供約909伙，涉約42.4萬方呎。惟城規會經審議後，對改劃表示「部分同意」，因城規會不同意將用地改劃為「住宅（乙類）」，需維持作綜合發展區，期望申請人日後再提交總綱發展藍圖，提供更詳細設計或相關資訊。

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