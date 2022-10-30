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INNOVALE 3期首輪沽六成

【明報專訊】新界區兩大新盤接連推售，繼新地（0016）上周推售元朗錦田PARK YOHO Bologna後，恒地（0012）昨推售粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目3期），首輪開售118伙，當中包括5伙招標。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，首輪售出69伙，佔以價單推售113伙的61%，套現逾3.2億元。

售出69伙 套現逾3.2億元

項目昨日早上分兩組揀樓，發展商先進行A組大手客揀樓程序，買家最少購2伙指明單位或1個實用面積600方呎單位，上限不多於4伙；A組完成揀樓後，B組一般買家接力揀樓，每組客人最多可購2伙。

林達民表示，項目E座2及23室已全數獲認購，2室為實用374方呎2房戶，23室是實用311方呎的1房連衣帽間單位。最高成交售價單位為E座16樓1室，實用683方呎，3房連套房及儲物室，成交價951.93萬元，實呎13,937元。

兩大新界盤熱銷後，新盤戰線將轉至市區，萬科香港旗下鄰近港鐵深水埗站的醫局街連方I，已上載樓書，推盤如箭在弦；另日前已獲批預售、華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟將在明日開放示範單位，擬於短期內推售。

淘大2房5年帳面蝕一成

二手市况方面，市場連錄蝕讓成交，利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，投資者持有的九龍灣淘大花園J座低層01室，實用391方呎，2房間隔望內園，內附企理裝修，原業主今年初起以650萬元放售，因應疫情、加息等因素而數度調低放售價，上周放已減至495萬元，隨即獲準買家垂青，議價後以450萬元易手，累積減價200萬元，做價重返2017年水平，實呎11,509元。原業主於2017年10月以498萬元購入，一直收租，持貨5年，轉手帳面蝕48萬元或約10%。

將軍澳上車屋苑新都城亦錄蝕讓，中原地產分行經理黃仕斌表示，有關單位為新都城2期11座中層D室，實用441方呎，屬2房享山景，原業主約一年前以850萬元放售，因應市况多番調低叫價，終以655萬元易手，累積減價195萬元或23%，實呎14,853元。原業主2018年4月以700萬元購入，持貨逾4年，帳面蝕約45萬元或約6%，若計算交易費用，實際蝕逾86萬元或12%。

[香港地產]

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