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萬科連方I樓層高度3.5米 營造愜意空間

【明報專訊】雖然港股波動、加上樓市氣氛下滑，但即將踏入11月之際，發展商仍積極推盤。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧接受訪問時表示，隨着港府放寬防疫限制、失業率下降，經濟復蘇勢必推動樓市發展，並指目前樓市「已接近觸底」，稍後勢將反彈。推盤部署方面，萬科香港旗下鄰近港鐵長沙灣站及深水埗站的醫局街連方I，最快周內開放示範單位和開價，單位王牌賣點是擁3.5米特高樓層高度，可讓買家營造愜意的生活空間。

對近期一、二手樓市表現疲弱，加上股市波動，周銘禧指，股市每日可大上大落，波動比樓市大，而「磚頭」向來有其價值，加上市場對樓房始終有剛性需求，所以股市表現與樓市未必掛鈎。

他認為樓市一向與實體經濟掛鈎；雖然香港跟隨美加息，惟整體息率仍處低水平，而港府放寬多項檢疫措施，加上失業率下降、香港11月將舉辦國際金融領袖投資峰會等，顯示經濟漸見復蘇勢頭，相信目前樓市「已接近觸底」；若進一步與內地、國際開放通關，勢將激活經濟和樓市。

可打造為空中寢區或空中工作間

至於萬科香港部署11月登場、單位總數158伙的醫局街連方I，屬舊契項目，日前已上載樓書；周銘禧透露，最快周內向傳媒開放示範單位、隨後公布開價，料首推單位將至少有50伙，最快11月中開展首輪銷售。據悉，項目設有兩個示範單位，均屬開放式間隔。

連方I除擁有鄰近港鐵長沙灣站、深水埗站和南昌站地利優勢外，周銘禧續指，項目雖以中小型單位主打，但單位樓層高度達3.5米，垂直空間可讓住戶自由發揮，打造成閣樓，成為「空中寢區」或「空中工作間」，公司現時正考慮為部分單位的買家提供優惠，以優惠價錢購買特別組合家俬。

會所多功能空間 咖啡為主題

可留意的是，單位交樓時將附送鞋櫃和「創意門板」，後者是表面開有不同洞口的特製門板，讓住戶可按自己喜好懸掛裝飾擺設、相片、旅行紀念品或獎狀，以增加室內的趣味性。至於連方I的住客會所，總佔地約3000餘方呎，亮點設施包括戶外瑜伽區、以咖啡為主題多功能空間、以及戶外酒吧等，住戶將來亦可使用萬科香港同系、毗鄰海壇街住宅項目會所設施（佔地約6000方呎）。

由於連方I的目標客源是以年輕、新婚小家庭為主，周表示項目無論物業外形、住客會所設計，均以年輕型格為主調，特別是會所，更洋溢「Chill」（輕鬆自在）的氛圍。

明報記者 林可為

（發展商訪問）

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