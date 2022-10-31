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緻藍天3房880萬沽 屋苑兩年低

【明報專訊】多個大型屋苑或單幢盤均錄低價成交，當中以將軍澳尤為明顯。中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳日出康城緻藍天第3座低層右翼C室，實用面積735方呎園景3房戶，原業主開價1038萬元，累減158萬元或15%後，以880萬元易手、實呎11,973元，成交價料為屋苑正常單位2020年後新低。不過，上述緻藍天單位原業主，於2015年4月以601.3萬元一手購入，帳面仍賺279萬元或46%。

城中駅3房減價近三成後812萬易手

中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳同區城中駅第10座中層E室，實用面積651方呎3房連套房戶、望山景，原業主最初叫價1100萬元，累減288萬元或26%後，以812萬元沽出、實呎12,473元，料屬屋苑同類3房戶今年新低價。資料顯示，同類單位今年原最低價為858萬元（同於10月錄得）。不過，原業主2012年4月以538萬元購入，帳面仍賺274萬元或51%。

祥益高級區域經理黃慶德稱，屯門上車盤萬寶大廈低層C室，實用面積254方呎2房間隔，原業主減價62萬元或21%後，以238萬元易手、實呎9370元，低市價15%。新買家為投資客，見單位成交價低於市價，因此願意另付15%DSD辣稅（涉約35.7萬元）。原業主2010年以97萬元購入，帳面賺141萬元或1.5倍。

第一城2房業主料損手近兩成

沙田第一城再錄蝕讓成交。中原資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田第一城第43座高層F室，實用面積284方呎2房戶，業主因移民賣樓，經上車客議價、減價28萬元或6%後，以420萬元售出，實呎14,789元。原業主2019年以478萬元買入，帳面已蝕58萬元，如連稅項及佣金等開支，估計實蝕約85萬元或18%。

代理消息指出，大埔白石角朗濤第6B座低層一個實用面積566方呎2房單位，以818萬元易手、實呎14,452元。據了解，原業主2019年8月以850萬元一手購入，帳面蝕32萬元或約4%。

傳朗濤2房818萬沽 業主料帳蝕4%

10月最後一個周末（29和30日），據中原和美聯統計，十大屋苑過去2日錄7宗成交，按周減逾四成，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊和東涌映灣園。

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