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御龍山均呎1.53萬 兩年新低

【明報專訊】特首李家超10月中發表的《施政報告》，未有特別推出樓市減辣新措施，市場觀望氣氛持續濃厚，加上加息陰霾影響下，火炭指標屋苑御龍山自6月起交投持續下滑；10月截至26日，暫時只累積錄約2宗二手成交，平均實呎1.53萬元，跌至兩年來新低。代理預料，屋苑未來平均實呎將維持在1.5萬至1.6萬元水平。

明報記者 何嘉慧

園景3房減價6%後 1218萬易手

中原地產分行分區營業經理吳嘉權表示，御龍山第10座中層C室，實用面積776方呎，3房連套房間隔，望內園景，原業主叫價約1300萬元放盤，最終減價82萬或6.3%，以1218萬元易手，實呎15696元；不過，原業主早於2008年12月以637.3萬元一手購入，持貨約14年，帳面仍獲利約580.7萬元或91%。

吳續稱，股市不穩及《施政報告》對樓市剌激不大，預期御龍山近期二手成交將持續下滑，而業主態度「企硬」，不願大幅減價。資料顯示，御龍山現有約50個放盤，以2房戶為主，叫價約980萬元起。

租客入市 848萬購匯景3房

二手交投淡靜，有租客見樓價回調轉租為買。中原地產分區營業經理廖忠堅表示，藍田匯景花園第8座中層G室，實用面積612方呎3房間隔，原業主叫價980萬元，最終減價132萬元或13%，以848萬元易手，實呎13856元，買家原先一直租樓，見樓價回調即把握機會入市；原業主早於1996年以445萬元購入，持貨26年，帳面獲利403萬元或91%。

荔枝角老牌屋苑美孚新邨錄低價成交。美聯物業高級區域營業董事吳志輝指，美孚新邨第7期萬事達廣場11號中層A室，實用面積936方呎3房間隔，原業主叫價1150萬元，因股市波動及睇淡後市，減價250萬或21%後，以900萬元成交，實呎9615元，為屋苑自2019年9月後，3年來首次跌穿1萬元，惟原業主2001年3月以261萬元購入，單位期內仍升值639萬元或2.4倍。

美孚呎價逾3年首跌穿1萬元

利淡因素影響下，沙田上車屋苑沙田中心，亦錄低價成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田中心廣寧大廈H座中層H室，實用面積292方呎2房間隔，原業主減價35萬元或7.6%，以425萬元沽出，實呎14555元，樓價、呎價屬屋苑近年新低；原業主2011年11月236萬元購入，持貨約11年，帳面仍獲利約189萬元或80%。

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