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澐璟連方I迎匯最快本周齊開價 九龍4新盤混戰涉逾千伙 明雋擬月底推

【明報專訊】風暴下九龍新盤戰一觸即發，繼華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，以及萬科海外旗下鄰近深水埗港鐵站的醫局街連方I，分別先後開放示範單位予傳媒參觀之際，兩個屬舊契的新盤──恒地（0012）紅磡必嘉坊‧迎匯，以及佳明（1271）土瓜灣炮仗街明雋，亦加入九龍新盤戰，4盤混戰共涉1,096伙，其中澐璟、連方I及必嘉坊‧迎匯三盤更會最快本周齊開價。

明報記者 甘潔瑩、何嘉慧

美國聯儲局將在香港時間周四凌晨公布議息結果前夕，各發展商爭相部署推售新盤。恒地市區大型重建項目紅磡必嘉坊，繼今年推售第1期必嘉坊·曦匯後，擬於極短期內推出第2期必嘉坊·迎匯。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊·迎匯昨日已上載樓書，提供280伙，實用面積192至514方呎，包括60伙開放式、173伙1房、20伙2房、4伙3房及23伙特色戶，最快周內開放示範單位予公眾參觀，擬於本周開價，首批料不少於56伙。

迎匯涉280伙 開放式192呎起

至於項目第1期必嘉坊．曦匯累售140伙，佔該期單位總數324伙的43%，套現約9.7億元。林達民又透露，計劃今年底前推售啟德沐泰街8號，提供約700伙，實用面積約300至1000方呎。

另粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna至今累售77伙，佔全盤565伙的近14%，套現3.6億元，平均成交呎價約1.45萬元，擬於本月內加推。

另外，萬科香港旗下鄰近深水埗港鐵站的醫局街連方I，繼上周上載樓書後，今日將開放示範單位予傳媒參觀。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，項目最快本周開價，首批不少於50伙，涵蓋不同戶型。他續指，項目所有標準樓層單位將採用法國品牌De Dietrich家電廚具。

明雋攻細單位 提供76伙

至於佳明集團再推出全新住宅項目，位於土瓜灣炮仗街45號，佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目命名為明雋（THE GRANDs），提供76伙，實用面積207至262方呎，全為開放式及1房戶，預計關鍵日期明年9月，樓花期約10個月；另因屬舊契項目，不受預售樓花同意書限制，可隨時開售，售樓書和示範單位已接近完成，最快本月底至下月初推售，將參考紅磡及啟德兩區新盤做價。

顏景鳳又表示，今年底前主力推售明雋，而旗下青衣明翹匯則尚餘50伙，其中包括6個複式戶，計劃明年農曆新年後推售複式戶。另粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院地盤，現正與政府磋商補地價事宜，期望明年底推售。

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