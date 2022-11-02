moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

緹外4房2.58億沽 今年九龍分層新高

【明報專訊】部分發展商繼續加快推售超級豪宅新盤，其中嘉里（0683）九龍龍駒道緹外，最新透過招標售出4房分層大宅，單位位於第2座6樓A室，實用面積4451方呎，4房4套房加雙工人房間隔，以逾2.58億元成交，實呎約5.8萬元，成交價及呎價同創項目新高，更打破今年6月萊蒙（3688）等以2.4115億元，售出的窩打老道128 WATERLOO 21樓A室「PENTHOUSE 128」的今年九龍一手分層住宅成交價紀錄。

嘉里表示，有關上述單位提供的1000萬元回贈，如買家要獲得回贈，需要符合三項條件，包括買方接受由賣方出售住宅停車位予買方之要約、如期完成物業之買賣，以及在所有方面履行和遵守物業正式買賣合約的條款。據悉，嘉里龍駒道緹外及緹山兩盤，今年共錄得11宗一手成交，總額共逾20億元。其中緹外上月一個實用面積4374方呎4房4套單位，以2.4057億元售出，實呎5.5萬元，同樣設1000萬元回贈，並需同樣符合上述三項條件。

此外，百利保（0617）、富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，昨日以招標形式沽出1伙4房大宅，位於第3座10樓A室，4房4套間隔，實用面積2033方呎，連同一個住宅車位，成交價5342.7萬元，實呎26,280元，成交期為720日。據悉，項目迄今售出17幢洋房及52個分層戶，套現逾40億元。

PARK YOHO Bologna次輪沽98%

另新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日進行次輪銷售，共推售46伙，包括以價單推售42伙和招標推售4伙，在價單出售部分，據悉售出41伙，即售出98%；發展商擬於短期內再度加推應市。至於麗新（0488）與市建局合作的筲箕灣逸瑆，昨日更新價單，調低4伙定價，單位分別為26、27及29樓F室，以及27樓D室，實用面積286及386方呎，原定售價介乎637.78萬至841.48萬元，現劃一調低5%，售價由605.9萬至799.41萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款