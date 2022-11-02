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世宙移民盤638萬沽 連辣稅蝕兩成

【明報專訊】有半新盤業主因移民關係，不惜蝕讓辣稅貨。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙2座中層E室，實用面積431方呎，2房間隔，叫價650萬元，而同類單位市價約660萬元至680萬元。業主因趕移民，最終減至638萬元沽出，實呎14,803元。原業主去年2月才以678萬元購入，持貨僅逾1年半，帳面蝕40萬元或6%，連10%額印稅計，實蝕逾百萬元或逾兩成。

另外，同區采葉庭亦錄二手蝕讓成交。利嘉閣地產市務經理鄭栢恒表示，采葉庭10座中高層H室，實用面積460方呎，2房間隔，望內園及泳池景，以600萬元易手，實呎13,043元。原業主2018年以約658萬元購入，持貨約4年，帳面虧蝕58萬元或8.8%，連使費計料實蝕近百萬元或24%。

龍牀盤244萬沽 3年實蝕兩成

被稱「龍牀盤」的屯門菁雋，有收租業主沽貨蝕讓離場。市場消息指，菁雋低層25室，實用面積169方呎，開放式間隔，以244萬元沽出，實呎14,438元。原業主2019年7月266.8萬元一手購入，帳面蝕22.8萬元或9%，連使費計料實蝕約30萬元或兩成。

樓市調整下，資助房屋做價亦跟隨大市下挫。房委會最新資料顯示，上月全港僅錄96宗未補地價資助房屋成交，較9月147宗按月下跌近35%，數字連跌5個月。

東旭苑未補價實呎失守萬元

其中筲箕灣大型居屋東旭苑一個3房單位，未補價實呎跌穿1萬元水平。上述單位為東旭苑B座低層08室，實用面積650方呎，3房間隔，原業主今年5月780萬元未補價放售，因快將移民，早前劈價160萬元或21%，以未補地價620萬元易手，實呎9538元，呎價見屋苑6年新低。

不過，原業主2001年2月以161.36萬元綠表價購入，持貨逾21年半，帳面獲利458.64萬元或約2.8倍。值得留意，屋苑對上一宗低價成交於2016年11月錄得，單位同為實用面積650方呎的3房戶，以588萬元未補價易手，實呎低見9044元。

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