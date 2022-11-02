天匯3房呎租44元 低市價近三成

駿景園獲同區客賣樓後承租

另外，中原地產分行首席分區營業經理陳韻兒表示，火炭駿景園2座中層A室，實用面積676方呎，3房1套房間隔，以月租2.03萬元租出，實用呎租30元。

上址租客為同區客，見樓價正調整，先沽出自住物業，並於同區租樓，打算先觀望一段時間再考慮入市。業主2019年約898萬元購入，租金回報約2.7厘。

部分地區上月租賃成交稍為回落。中原地產分行經理朱偉雄表示，東涌上月錄約160宗租賃成交，與9月約180宗跌逾一成。

東涌上月160宗租賃 按月跌一成

其中東涌映灣園佔約53宗，佔上月全月同區租賃成交逾三成，屋苑11座低層G室，實用面積756方呎，3房1套間隔，享內園泳池及海景，以月租1.78萬元租出，實用呎租23.5元，租客為新婚夫婦。業主2012年4月以475萬元買入，租金回報約4.5厘。