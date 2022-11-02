天匯3房呎租44元 低市價近三成

【明報專訊】曾為亞洲樓王的西半山天匯，租金亦見大幅回落，最新一宗租務成交，實用呎租低見44元，較市價低近三成。市場消息指，天匯低層A室，實用面積1991方呎，3房連套房及儲物室間隔，業主為具內地背景，今年9月起以12萬元放租，惟未能租出，主動減價至9萬元，即獲租客洽租，議價後以8.7萬元租出，實用呎租約44元。業主2017年6200萬元購入，租金回報約1.7厘。
另外，中原地產分行首席分區營業經理陳韻兒表示，火炭駿景園2座中層A室，實用面積676方呎，3房1套房間隔，以月租2.03萬元租出，實用呎租30元。
上址租客為同區客，見樓價正調整，先沽出自住物業，並於同區租樓，打算先觀望一段時間再考慮入市。業主2019年約898萬元購入，租金回報約2.7厘。
部分地區上月租賃成交稍為回落。中原地產分行經理朱偉雄表示，東涌上月錄約160宗租賃成交，與9月約180宗跌逾一成。
其中東涌映灣園佔約53宗，佔上月全月同區租賃成交逾三成，屋苑11座低層G室，實用面積756方呎，3房1套間隔，享內園泳池及海景，以月租1.78萬元租出，實用呎租23.5元，租客為新婚夫婦。業主2012年4月以475萬元買入，租金回報約4.5厘。