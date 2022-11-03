凱玥獲滿意紙快上樓書 涉295伙 3房雙套1393呎起 多家內房加快推盤

明報記者 林可為、何嘉慧

日前已上載樓書的連方I（樓花期約20個月）、澐璟（樓花期逾2年），分別提供158伙和582伙，最新登場的凱玥設有295伙。換言之，上述3個由內房發展的全新市區樓盤，共提供1035伙。

龍光合景2017年逾168億奪標

龍光及合景泰富合組的財團，早於2017年2月以逾168.5億元投得項目所在的利南道地皮，中標價一度刷新全港住宅官地紀錄；以項目可建樓面逾76.2萬方呎，折合每方呎樓面地價逾2.2萬元。當年財政司長陳茂波在利南道地皮以逾168億元批出後表示，價錢超乎預期，惟賣地價格令人擔憂。他當時更表示，幾年後政府出售土地可建的樓宇將會落成，未來4至5年每年平均有2萬伙推出，加上若美國加息步伐加快，會影響資產價格，呼籲市民買樓要量力而為。

陳茂波當年指地價令人擔憂

項目2019年6月已申請預售，並於去年7月批出，但開售一直只聞樓梯響，卻突然於昨日8號風球下公布項目已獲批滿意紙，並公布項目命名。已屆現樓的凱玥，物業最大賣點是戶戶向南望海景，並背靠玉桂山山巒。

龍光銷售及市場總監高藹華、合景泰富市場及營銷總監楊麗汶表示，凱玥由6座住宅組成，分層戶型實用面積介乎約1393至3635方呎，屬3房2套至4房4套間隔，另設頂層複式、大平層及平台花園特色戶，料短期上載樓書。

另一方面，澐璟將於明天起開放位於紅磡中國人壽中心的展銷廳和示範單位予公眾參觀，項目昨公布屬3房經改動全新示範單位，以及無改動示範單位，以5座28樓A室為設計藍本。

華潤置地 （海外） 副董事總經理韋少凡表示，澐璟以項目擁壯闊海景、愜意園林、藝術品級美學為設計三大理念。保利置業 （香港） 銷售及市務部總監朱美儀稱，澐璟最新曝光的是實用面積903方3房示範單位，整個項目提供174個同類3房戶，實用面積781至1525方呎，大廳均向維港景，部分兼享泳池景。

至於連方I，今日將開放設於長沙灣The Campton商場的示範單位（詳見B5睇樓手冊），予地產代理和萬客會會員優先參觀。