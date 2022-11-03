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必嘉坊‧迎匯今開價 首批最少56伙

【明報專訊】本月新盤市場除聚焦內房發展的全新樓盤有機會互撼外，兩大本地龍頭發展商，推盤步伐亦提速。恒地（0012）旗下樓花期長逾2年的紅磡黃埔街大型商住重建項目必嘉坊‧迎匯（首階段第2期發展項目），最快今日開價，料首推單位涉至少56伙。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊‧迎匯設280伙，單位實用面積介乎192至514方呎，屬開放式至3房間隔；配合銷售工作，率先開放公布連裝修無改動示範單位的資料，為實用面積378方呎的8樓B室、兩房間隔，而廚房配套家電均屬意大利或德國品牌。林續稱，示範單位特別之處在於以現代復古風格，配搭經特別處理的木材、大理石和復古質感的皮革，作為裝飾主調；而示範單位內展示的家俬、擺設及物件將隨屋贈予買家。

Bologna加推20伙 折實均呎1.39萬

至於新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Bologna，經過兩輪銷售累沽約102伙，佔全盤單位總數164伙六成後，昨日加推4號價單涉20伙，單位實用面積279至674方呎，包括9伙開放式，11伙3房戶，扣除最高15.5%直減折扣後，整批折實均呎13,910元，單位折實價399.85萬至934.57萬元，折實實呎13,227至15,152元。

另外，華懋旗下港島西，半外山大學閣，新近上載銷售安排，本周六（ 11月5日）推出一伙招標，為第1座8樓A室，實用面積1584方呎4房間隔。

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