美聯：下半年一二手住宅均價齊失守800萬

同時，今年下半年同期平均每宗二手成交金額同樣跌穿800萬元。據美聯物業研究部綜合土地註冊處資料顯示，下半年截至10月底，二手住宅註冊量錄10,725宗，涉及金額約824.6億元，即平均每宗二手住宅註冊金額約769萬元，較今年上半年平均約832萬元跌約7.6%，是自2017年下半年約708萬元後5年新低。

美聯首席分析師劉嘉輝稱，踏入下半年至10月底新盤集中新界上車盤，加上發展商以低市價吸客，導致下半年平均每宗一手金額見新低。若以金額分，今年下半年（截至10月）1000萬元或以下新盤銷售錄約3489宗，與去年下半年同期（同樣截至10月）相若；反觀逾1000萬至2000萬元以及逾2000萬元宗數，則分別按年挫約82.1%及約78.6%。

仲量聯行:九龍樓價過去12個月挫7.5%

另外，仲量聯行《香港住宅銷售市場綜述》顯示，北部都會區發展將帶動區內的住屋需求，未來5年將有約1.3萬伙私宅單位於區內落成，當中超過三成已預售，新供應緊絀的情况將支持區內樓價，令樓價跑贏大市。據該行數據顯示，九龍樓價過去12個月下跌7.5%，然而元朗及北區樓價僅跌5.2%。