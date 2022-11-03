德福一周兩蝕讓 2房8年實蝕6%

事實上，上周同座高層14室，實用約494呎，2房間隔以約530萬元易手，實呎10,729元。買家為區內上車客，原業主2016年10月約566萬元購入，持貨約6年帳面蝕約36萬元或約6%，連使費計料實蝕67萬或12%。

皓畋2房985萬沽 6年帳蝕近兩成

近年屢錄二手蝕讓的何文田皓畋，剛再有業主蝕讓離場。中原分區營業經理司徒嘉惠表示，皓畋6座中層D室，實用面積555方呎，2房間隔，以985萬元成交，實呎17,748元。原業主2016年9月1208萬元一手購入，持貨約6年，料帳蝕223萬元或近兩成，若連使費計料實蝕281萬元或逾兩成。

嘉湖3房戶5年多實賺不足10萬

天水圍嘉湖山莊實呎再錄低於9000元成交。市場消息稱嘉湖山莊美湖居3座高層C室，實用面積544方呎，3房間隔，以480萬元沽出，實呎8824元。買家為同區上車客，原業主2017年1月448萬元買入，持貨5年多，帳面獲利32萬元或約7%；若連使費計，料實賺不足10萬元或約1%。

君傲灣3房865萬沽 重返5年前價

另外，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳君傲灣錄得本月首宗二手成交，位於2座高層B室，實用面積651方呎，3房1套間隔，望山景，以865萬元易手，料重返2017年屋苑同類單位價水平，實呎13,287元。不過原業主2009年6月370萬元購入，持貨約13年多，帳面仍勁賺495萬元或逾1.3倍。