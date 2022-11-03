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富豪酒店1.2億 統一海壇街舊樓業權

【明報專訊】近年積極參與舊樓併購的富豪酒店（0078），昨日就持有大部分業權的深水埗海壇街227B至227C號進行強拍，在無對手下，以底價1.2億元投得項目，以商住物業可建樓面20,898方呎計，每方呎樓面地價5742元。

其士太子道西項目補價2.94億

資料顯示，上述物業毗鄰為傲凱、愛海頌及海珀等，地盤面積約2322方呎，現址為一幢樓高6層的商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，於1960年落成，樓齡約62年。另資料顯示，其士國際（0025）早年斥資3.33億元收購何文田太子道西292A、292B、292C及292D號項目，新近完成逾2.94億元補地價，以項目最高可建樓面3.92萬方呎計，每方呎樓面補價約7520元。

恒和主席1億放售深井地

市場再有投資者大手放售個案。由恒和珠寶主席陳聖澤或有關人士持有的深井逾1萬方呎地皮，現以1億元放售。第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，地盤位於深井丈量約份第387約地段第111、114及121號，地盤總面積約為12,334方呎，項目已獲准建13座3層高的住宅物業，總樓面約2.45萬方呎，以意向價1億元計，每方呎樓面地價4080元。據悉，陳氏在2007年9月以2850萬元購入上述農地，早前與政府完成補地價，涉及約3000萬元；換言之，若以1億元售出，扣除購入價及補地價金額共5850萬元後，將可獲利4150萬元或71%。

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