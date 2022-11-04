必嘉坊2期均呎 低5個月前1期一成 首批折實均呎2.1萬 開放式459萬入場

明報記者 歐陽慧恩

值得一提，雖然2期比1期首批單位折實均呎有所折讓，但若與毗鄰、樓齡約7年的城中匯等二手屋苑相比，首批折實均呎仍高於區內二手均呎最少約一成。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今次必嘉坊．迎匯開價具一定折讓，形容屬「無憂價」，並指美國已多次加息，料日後加息將更轉趨審慎，而項目未來亦將有較大的加價空間。

今開放示位 最快明起收票

必嘉坊‧曦匯樓花期約1年半，而樓花期超過兩年的必嘉坊．迎匯，昨日推出的首張價單共涉及56伙，佔全數單位280伙約兩成，戶型涵蓋開放式至3房1套間隔，實用面積222至514方呎，折實價由458.82萬至850.9萬元，其中入場單位為6樓A室開放式戶，實用面積222方呎，折實價458.82萬元，實呎20,667元。呎價最低單位為6樓F室，實用面積270方呎，1房戶型，折實價約547萬元，折實實呎20,263元。

資料顯示，發展商為2期買家提供共6種付款方法，最高折扣為100天即供付款方案，最高為照訂價減10%。不過，付款方式及優惠與1期則略有不同，雖然發展商旗下財務公司均可為兩期買家提供最高為樓價四成的二按，以及最高相當於樓價85%的一按，但1期最優惠的100天即供付款方案僅提供5%樓價折扣，而其他的付款方案中，除了均需於5天內遞交5%樓價作為訂金外，部分方案可於簽訂臨約後120天、240天及360天內分別繳交相當於樓價1%的訂金，換言之，整個樓花期只須提供8%首期，直至收樓才繳付餘下樓價。至於二期的6種付款方法，全數均需於30天內付足10%樓價。

此外，發展商提供的高成數一按息率亦比1期略高，其中一期首24個月按息為最優惠利率（P=5.375厘）減2厘，25至36個月按息為P減1厘，其後為P；反觀2期提供按息為首36個月P減1.75厘，37至60個月為P減0.75厘，其後均為P加1.25厘。

連方I最快今日開價

另外，萬科海外旗下鄰近深水埗港鐵站的醫局街連方I，最快今日開價，料將與必嘉坊‧迎匯於短期正面交鋒。樓花期約一年半的連方I，共提供158伙，實用面積介乎232至547方呎，主要戶型由開放式至2房，發展商早前曾透露首批開價單位將不少於50伙，項目關鍵日期為2024年6月30日。