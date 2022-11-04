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University Hill參戰 最快本月推涉607伙

【明報專訊】11月將有多個新盤搶攻市場，近期推出天水圍Wetland Seasons Bay第3期、元朗錦田PARK YOHO Bologna均錄得良好銷情的新地（0016），旗下樓花期長逾1年半的大埔白石角優景里第2A期項目，正式命名為University Hill。新地副董事總經理雷霆表示，項目樓書及示範單位已近完成，最快本月底或下月初登場，料為集團今年壓軸樓盤。

雷霆料息率明年初見頂

今年5月推出、單位總數576伙的優景里項目第1期SILICON HILL，目前已近沽清，雷霆稱，University Hill由5座樓高11至12層的低密度住宅大廈組成，提供607伙，涵蓋開放式至3房設計，短期內將登場。至於同系屯門兆康NOVO LAND新一期、沙田瓏珀山現樓、天水圍輕鐵天榮站發展項目，明年上半年將陸續登場。對美國聯儲局再加息，雷霆表示屬市場預期，而本港加息速度向來較慢，料息率將於明年初見頂。

海日灣II四個月來首錄成交

另外，億京旗下白石角同區已屆現樓的海日灣II，最新以1703.6萬元售出第9座18樓E室，實用面積1019方呎，3房間隔，實呎16,718元，屬項目4個月來首宗一手成交。

信置（0083）旗下同樣已屬現樓的馬鞍山SILVERSANDS，連沽兩伙4房連套房大單位，單日吸金逾5578萬元；售出單位為第2座6樓A、B室，實用面積分別1111及1249方呎，以成交價2582.2萬元及2995.6萬元計，實呎均逾2.3萬元。

香港興業（0480）愉景灣洋房項目意峰，最新售出實用面積2171方呎的12號屋（連3298方呎花園、850方呎天台），成交價5400萬元，實呎24,873元。

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