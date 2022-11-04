施永青：發展商要準備蝕本賣樓

他認為，現時市况向下，發展商今天賣得有點不捨得的價錢，將來可能會變成行家爭着想賣都不一定賣得出的價錢。「做生意總要面對現實，市况變了，那就蝕本的價錢也得賣，否則拖下去，只會愈蝕愈深，這可是發展商的利益所在。」他又提到，做生意是有賺有蝕的，不可能每單生意都賺，亦不可能每種市况都賺。地產市場是一種周期性十分明顯的市場，有興旺的時候，也有低迷的時候。一般而言，興旺期會比低迷期長一些。如果投資穩定均勻的話，賺的機會應該比蝕的多。最怕是剛在低迷時期到來之前，做了過多的投資。

中原預測新盤爆減價戰

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港經濟前景不明，新一份施政報告未見公布減辣措施，市場上銀主盤數目卻是13年來首次升破200宗，加上負資產宗數上季錄533宗，創6年新高，而美國聯儲局再加息0.75厘，新盤現樓貨尾已達1.5萬伙，為逾15年新高，反映疫情及持續加息打擊新盤銷情，顯示現時新盤供多於求，種種數據指出樓市已響起警號。陳又稱，紅磡必嘉坊‧迎匯首批折實均呎21,238元，較同系今年6月時首批折實均呎低逾一成，反映發展商去貨意欲強，並考慮加息因素，未來樓價下調機會高，料市場將掀起一手盤減價戰。

美聯料本月一手成交1500宗

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然美國聯儲局聲明暗示可能放慢加息步伐，但考慮暫停加息仍為時過早。

布少明又稱，本月有多個新盤部署月內推出，在加息周期未完下，相信發展商訂價將持續克制，甚至以低市價推盤吸購買力，估計本月一手交投有望升至約1500宗水平，較上月360多宗大幅回升。