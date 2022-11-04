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東港城兩房「籮底貨」 自用客548萬買入

【明報專訊】前日（2日）8號風球高懸，無阻買家入市，將軍澳東港城仍然錄得成交。美聯物業區域經理黃少明表示，東港城在日前八號風球下錄成交，有關單位為6座極低層C室，實用面積466方呎，2房間隔，獲區外自用客以548萬元購入，實呎11,760元。

原業主2013年中405萬元購入，持貨約9年，帳面獲利143萬元或35%。據悉，上述單位向馬路，兼且鄰近商場排風口，屬屋苑質素較低單位。

金獅1房移民盤330萬沽

此外，大圍金獅花園在風球下錄移民盤易手個案。中原地產分行經理曾展鵬表示，有關成交為該屋苑本月首宗成交，位於1期F座高層06室，實用面積260方呎，1房間隔，上月底以350萬元放售，因業主打算移民，急於沽售物業，終減價20萬元，以330萬元易手，實呎12,692元。原業主2001年4月以94萬元購入，持貨逾21年，帳面獲利236萬元或約2.5倍。

東頭邨3房未補價售348萬

另美國聯儲局昨日再加息0.75厘，本港部分銀行亦上調最優惠利率，個別業主恐樓價再跌，主動減價沽貨。富誠地產高級物業顧問李志揚表示，黃大仙東頭邨在港銀行加息後錄得成交，位於泰東樓中層12室，實用面積701方呎，3房間隔，向東南望市景，原業主今年6月中在居二市場以588萬元放售，期間數度減價，最終以348萬元未補價易手，實呎4,964元。原業主早在2002年7月29萬元未補價購入，帳面獲利319萬元或11倍。

馬鞍山迎海．星灣御則錄近年低價成交，世紀21奇豐分行經理胡國強表示，單位為23座中層F室，屬實用面積511方呎2房戶，向東南望開揚山景，原業主2個月前以830萬元放售，近日議價後減價32萬元或近4%易手，實呎15,616元，呎價為屋苑該期數的2年新低。原業主2014年11月以656萬元購入，帳賺142萬元或22%。

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