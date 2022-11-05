連方I折實416萬入場 均呎1.9萬 首批貼市價推 撼必嘉坊‧迎匯

明報記者 甘潔瑩、林可為

11月新盤戰由兩個主打中小型單位的九龍新盤拉開序幕，恒地過去周四以折實均呎21,238元，首推紅磡必嘉坊‧迎匯50伙、以實用面積222方呎開放式戶折實入場458.82萬元作招徠、今日起收票之際，萬科香港的醫局街連方I 亦搶吸客源。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧形容，連方I 是次以「南昌東起動價」登場，首批50伙涵蓋開放式至2房，實用面積232至401方呎，價單定價495.2萬至930.9萬元、呎價20,778至24,842元，市值約3億元。

高區內二手均呎約4%

萬科香港提供最高16%直減折扣，單位折實價415.97萬至781.96萬元，整批折實均呎19,188元。周銘禧表示，首張價單有42伙折實價低於600萬元，即日收票，擬本月上旬首輪發售。至於建築期付款，最高直減折扣13.5%，與即供相差2.5個百分點；以建築期付款計，單位折實價428.35萬至805.23萬元，全數可承造九成按保。代理資料顯示，同區近日二手成交實呎約1.8萬元至2.1萬元，以樓齡4年的傲凱為例，最新二手呎價約1.84萬元，即連方I首推折實均呎僅高約4%。

雲海別墅撻大訂 發展商殺訂516萬

此外，恒地旗下港島東THE HOLBORN、西半山CAINE HILL，與五大代理行合作，向各項目之首20名買家送贈家俬套餐，每套價值約12萬至20萬元（視乎不同戶型）。

另本報統計，本月暫時主要新盤錄約8宗取消交易或撻訂，其中新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新增6宗取消交易，單位去年成交價由965萬至2141萬餘元；項目去年8月迄今累錄約316宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的37%，涉銷售總額約50億元。

新地（0016）已屆現樓的馬鞍山雲海別墅亦錄撻大訂，為實用面積3109方呎Jasmine Avenue 2號別墅，2019年11月以逾5162萬元售出，當時買家可先住後付，但新近撻大訂料遭殺訂10%涉約516萬元。