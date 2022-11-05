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美孚事故戶撻訂貨 7個月賣平三成

【明報專訊】樓市回軟，事故單位價格跌勢更明顯，荔枝角老牌屋苑美孚新邨有事故單位在7個月內跌價近三成。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，該單位為美孚新邨8期百老匯街94號中層C室，實用面積644方呎，原則大兩房戶，望內街景，雖屬事故單位，但仍可承造按揭。原業主曾於今年4月以819萬元售出，實呎12,717元，惟買家最終撻訂。

最新成交價600萬 實呎不足1萬

上述單位原業主今年7月再以780萬元放售，新近以600萬元售出，實呎9317元，跌穿1萬元水平，成交價較7個月前低219萬元或近三成。原業主2007年10月280萬元購入，帳面仍大幅獲利約320萬元或逾1倍。市場消息稱，業主或趕移民而大幅減價沽貨。

第一城3房移民盤3年實蝕近兩成

另外，市場再錄移民盤蝕讓個案。美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城22座中低層C室，實用面積484方呎，3房間隔，因業主移民，早前以670萬元放盤，最終減價47萬元或約7%、以623萬元易手，實呎12,872元。原業主於2019年9月以708萬元購入，帳面蝕約85萬元或12%，連使費計料實蝕近125萬元或19%。

美聯物業助理區域經理黃遠基表示，九龍灣德福花園D座低層5室，實用面積517方呎，2房間隔，近日獲上車客以510萬元承接，實呎9865元。他補充，屋苑對上錄得呎價低於1萬元水平成交，已追溯至2017年1月，當時C座高層13室，實用面積517方呎，以500萬元成交，實呎9671元。原業主1999年12月185萬元購入，及後變為遺產貨，是次轉手帳面升值325萬元或近1.8倍。

鄰近奧運站的凱帆軒有2房海景戶以低價成交。中原地產首席分區營業經理黃家全表示，凱帆軒3座中層G室，實用面積439方呎，2房享海景，以800萬元易手，成交價為同類近1年半新低，實呎18,223元。原業主2009年11月343萬元購入，帳面獲利457萬元或逾1.3倍。

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