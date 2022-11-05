澐璟前臨維港 享開揚都會海景

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

啟德跑道區近年已成東九龍新盤供應重鎮，區內新盤均以座擁東九龍內海和商業區景、或維多利亞港海景作招徠。至於澐璟，則是跑道區內第一個正望維多利亞港景的新盤。

澐璟關鍵日期為2024年12月，樓花期長逾2年，早前獲批預售樓花同意書後，已上載樓書和開放示範單位。項目設6座分層大廈及6幢低密度臨海大宅，分層單位涉576伙，戶型涵蓋1房至4房設計、實用面積介乎371至3442方呎（特色戶），其中約70%屬2房及3房設計；另外為數6幢的Villa大宅，實用面積達4294至4850方呎，是跑道區目前的「巨無霸」。

樓花期逾2年 七成屬2及3房戶

今次介紹的交樓標準示範單位，以第1座28樓A室為藍本，屬4房3套設計，是項目的「樓王」；單位實用面積2088方呎，其中一項賣點，是設有私人獨立升降機大堂，可保障住戶的私隱。

進入室內首先可見隨樓附送、由意大利製造、具淨化功能的衣櫃，除附有燈光效果令外觀更美觀外，實際功能是可有效清潔衣物及去除異味。

4房戶附具淨化功能衣櫃

廚房屬傳統梗廚設計，配備多款德國、美國品牌的廚櫃和配套電器；廚房設計最特別之處，是向外伸延設有開放式備餐間，附連酒櫃，可充當家中的酒吧，令室內佈局更型格。

大廳面積約450方呎，格局四正寬敞；單位樓層高度3.27米，營造到出色空間感；大廳裝設有落地玻璃趟門，向西南，估計可望維港及港島景色，並外連67方呎大露台，可讓戶主觀賞四周景色。

至於主人套房，面積約260方呎（未計浴室），同樣裝設落地玻璃窗，與大廳座向相同，意味同樣可望維港海景。主人套房浴室的亮點，是採乾濕分離設計，坐廁、淋浴間皆有門分隔，更可保持整潔衛生；同時設雙臉盆及地暖系統，冬天時亦不會覺得冷冰冰。

Villa大宅全逾4000呎 跑道區「巨無霸」

另外2間向海景房間，包括1間套房（毗鄰主人套房）、1間客房（可充當書房或工作室），惟兩間房內均設有走廊位，稍嫌浪費空間；另1間套房則望內園景為主，外連16方呎工作平台。

至於另一個連裝修示範單位，實用面積903方呎，以第5座28樓A室為藍本；室內設計以洋溢溫暖、家庭溫馨感為主調。可留意是，澐璟提供174個3房單位，分佈於第5座、6座及8座，實用面積由781至1525方呎，單位大廳面向維港，部分兼享泳池景。

■有片睇

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