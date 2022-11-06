moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

愉景新城套3房765萬沽 重返2019年水平

【明報專訊】本港銀行再度加息，為樓市添上陰霾，近日各區屋苑屢錄低價成交，荃灣愉景新城一個套3房單位，最新以765萬元易手，造價重返2019年的水平。中原地產副分區營業經理余仲平表示，有關單位為11座高層D室，實用面積581方呎，3房連套房間隔，早前以912萬元放售，業主見加息周期展開，心態轉弱，近日見有上車客帶票還價，不惜劈價147萬元或16%，以765萬元沽出，實用呎價13,167元，成交價為屋苑3房單位3年新低。原業主1997年10月以495.4萬元購入，持貨25年，帳面獲利269.6萬元，單位升值約54%。

余氏補充，對上一宗同類型成交在今年9月份成交，該單位為10座高層E室，成交價850萬元，實用面積同為581方呎，實呎14,630元，即單位在不足兩個月，做價急挫一成。

帝堡城套3房995萬易手

另沙田帝堡城亦錄劈價成交個案，世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，單位為1座低層G室，實用面積873方呎，3房連套房及工人房間隔，原業主4個月起放售，當時叫價1250萬元，因應市况而多番減價，累減255萬元或約20%，以995萬元易手，實呎11,397元。原業主於1997年7月以371.2萬元購入上址，持貨25年至今沽售，帳面獲利623.8萬元，單位期內升值近1.7倍。

必嘉坊．迎匯超購1倍

一手市場方面，兩九龍市區新盤，分別為恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯和萬科香港深水埗醫局街連方I，同於昨日起接受認購。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊•迎匯昨日首天展開收票，共收逾100票，以首張價單56伙計，超額認購1倍。

林氏表示，項目會所以「共享」概念打造，3期住戶共同享用2.2萬方呎、近40項會所設施，其中「日式度假旅舍」是專為喜歡到日本旅行的人士而打造的體驗空間。

另萬科香港旗下樓花期長約20個月連方I，日前以折實均呎19,188元公布首張價單共50伙後，昨日起接受入票認購，據悉暫未獲足額認購。

128 WATERLOO一房逾1010萬沽

至於一手市場錄得零星成交，由萊蒙（3688）與俊和合作發展的128 WATERLOO，昨日錄得一宗成交，單位為10樓C室，屬一房戶間隔，實用面積342方呎，成交價1010.5萬元，實呎29,547元。項目不足1個月售出4伙，套現逾8700萬元。據悉，項目自2020年10月開售至今，累售43伙，佔全盤110伙的39%，連同車位銷售共套現約9.48億元，平均成交呎價約3.5萬元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款