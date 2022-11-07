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內地專才購領峰4房 料退辣稅257萬 呎價失守萬元大關 見屋苑5年新低

【明報專訊】本港銀行上周再度調高最優惠利率（P），多個二手屋苑續現低價或蝕讓成交，有內地專才趁樓價下跌，加上新一份施政報告推出退稅措施，即以980萬元購入將軍澳日出康城領峰一個4房單位，料慳逾257萬元辣稅，而該單位實呎僅9949元，為屋苑自2017年、即約5年來實呎首次跌穿1萬元水平。

明報記者 林尚民

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城2B期領峰6座高層左翼C室，實用面積985方呎，4房1套間隔，今年6月以1268萬元放售，最新以980萬元售出，實呎9949元，為屋苑自2017年、即約5年後實呎首次跌穿1萬元水平。原業主2015年880萬元購入，持貨約7年，帳面僅獲利100萬元或約11%。

代理：買家尚餘年半獲「三粒星」

美聯高級分區營業經理梁傑透露，上述單位新買家為從事金融行業的內地專才，來港5年多，一直租住將軍澳區內屋苑，目前尚餘約一年半時間便可取得「三粒星」香港永久居民身分，有見政府為相關專才推出置業印花稅「先付後退」措施，加上將軍澳跨灣大橋快將通車，對日出康城前景充滿信心，故決定拍板入市自用。若以最新計劃，該名買家在取得「三粒星」後，將可獲退回樓價26.25%辣稅差額，即涉257.25萬元。梁又指，自政府公布相關計劃後，區內非本港居民睇樓量明顯比公布前多出三成以上，並以1000萬至1500萬元、樓齡較新的物業為主要目標。

不過，市場仍然錄得多宗二手蝕讓成交。市場消息指出，大埔嵐山一個實用面積752方呎的6座低層D室，3房1套連儲物房間隔，以670萬元沽出，成交價為屋苑同類單位至少近6年新低，實呎8910元，跌穿9000元水平。原業主2018年7月796萬元購入，持貨4年多，帳面蝕126萬元，若連同使費計料實蝕約170萬元或21%。

63 Pokfulam 3房4年半實蝕近三成

另外，美聯聯席區域經理劉錦梅表示，西區薄扶林道63 Pokfulam 2座高層E室單位，實用面積494方呎，為3房1套間隔，望香港大學景，最新以1328萬元成交，實呎26,883元。原業主2018年3月約1869萬元一手購入，持貨約4年半，帳面蝕約541萬元或約29%，發展商當時有為買家提供樓價約3%至6%現金回贈，惟連同釐印費及佣金等，料實際蝕幅與帳面蝕幅相若。

元朗世宙亦錄得二手蝕讓。美聯營業經理曹錦輝表示，世宙2座中高層C室，實用面積429方呎，2房間隔，獲上車客以630萬元承接，實呎14,685元。原業主在加息陰霾和股市波動下，持貨滿3年即放售減磅，原業主2019年10月636萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕6萬元，若連同使費在內，料實蝕約40萬元或約6%。另美聯物業市務經理姚枝榮稱，火炭銀禧花園3座中層E室，實用面積506方呎，2房間隔，望馬場景，以688萬元售出，實呎13,597元。原業主2019年8月730萬元購入，帳面蝕42萬元，連同使費料實蝕約84萬元或11%。

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