連方I迎匯周末兩日共收約310票

樓花期長逾兩年的必嘉坊‧迎匯上周四公布首張價單涉56伙，折實均呎21,238元，較同系必嘉坊．曦匯6月首批折實均呎23,888元低約11%，入場費458.82萬元，項目上周六起收票。據悉該盤至昨晚7時半暫收約210票，超額認購約2.7倍。

另外，樓花期長約20個月的連方I，上周五以折實均呎19,188元首推50伙價單，折實415.97萬元入場。市場消息指出，項目至昨日下午6時前，已累收逾100票，超額認購超過1倍。發展商表示，項目上周五開放展銷廳予公眾參觀，至昨日6時前已有逾千人次參觀，現凡Vanke Club會員或即時入會人士參觀示範單位及讚好Vanke Club Facebook，即可獲贈Vanke Club筆記簿乙本或保溫水樽乙個，會員如遞交購樓意向登記更可獲最多3小時免費泊車優惠。

澐璟擬短期公布首批價單

此外，華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，上周六開放示範單位予公眾參觀。發展商表示，至昨晚7時，合共錄得近3300人次到場參觀，發展商將會積極考慮短期內推出首批單位，以回應市場需求。

周末兩日僅約19宗一手成交

綜合市場消息，過去兩日市場共錄得約19宗一手成交（見表），其中新地（0016）元朗PARK YOHO Bologna昨進行第三輪銷售，發售12個單位，消息稱該盤單日售出6伙，項目於11日內售出共108伙，佔可出售單位87%。

恒地同系粉嶺ONE INNOVALE Cabanna則售出3個單位，成交價最高為實用面積436方呎的E座5樓8室，成交價約644萬元，實呎14,774元。