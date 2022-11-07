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今年落成新盤 借「財仔」買家佔7%

【明報專訊】政府近年放寬住宅按揭成數上限，令選用財務公司按揭的比例稍為回落。中原研究部資料顯示，截至上季，今年落成的新盤由財務公司承按的佔541宗，涉及買賣合約金額45.67億元，分別佔7.1%及6.2%，按季下跌0.6及0.4個百分點。

涉541宗 合約金額45.67億

中原研究部高級聯席董事黃良昇稱，去年落成的新盤由財務公司承按的佔820宗，涉及買賣合約金額88.79億元，分別佔7.6%及8.7%，按季上升0.2及0.4個百分點；2020年落成的新盤，由財務公司承按的佔1097宗，涉及買賣合約金額101.92億元，分別佔6.5%及7.4%，按季上升0.1及0.3個百分點。

另黃良昇指出，將於今年落成的私宅新盤，其中一手買家按揭市場，匯豐承辦合約佔1865宗，涉及買賣合約金額180.99億元，市場佔有率分別有24.4%及24.6%。

至於去年落成的私宅新盤方面，其中一手買家按揭市場，中銀承辦的合約有2550宗，涉及買賣合約金額221.25億元，市場佔有率分別有23.7%及21.8%，另匯豐則有2063宗及188.02億元；分別佔19.1%及18.5%。

此外，2020年落成的私宅新盤，其中一手買家按揭市場，匯豐承辦的合約有4047宗，涉及買賣合約金額314.17億元，市場佔有率分別有23.9%及22.7%，至於中銀則有3975宗及310.47億元，分別佔23.5%及22.5%。

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