moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬

【明報專訊】年底前再有新盤入伙，除了將軍澳日出康城LP10，以及同區海茵莊園為季內較大型入伙盤外，據悉，信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS小業主近期亦開始接獲發展商通知收樓，而屋苑近日首錄租務成交。市場消息稱，SILVERSANDS 5B座中層D室，實用面積約458方呎，2房間隔以月租1.75萬元租出，實用呎價約38.2元。業主去年954萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

昇悅居3房月租2.5萬 低市價兩成

有租客趁租金回軟，願意一次過支付一年租金。香港置業分行首席聯席董事謝啟源表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，位於3座低層B室，實用面積714方呎，3房1套間隔，望內園景，以月租2.6萬元放租，由於區內租客預繳一年租金，故雙方經議價後減價1000元，以月租2.5萬元租出，實用呎租約35元，低市價20%，而租客預付1年租金涉約30萬元。業主2015年1月以約950萬元購入，租金回報約3.2厘。

譽88 2房月租1.5萬 回報3.8厘

另中原地產副分區營業經理蘇哲熙表示，元朗譽88第1座中高層E室單位，實用面積510方呎，屬2房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租29.4元。租客為同區客，業主於2013年以476萬元一手買入單位，持貨約9年，租金回報約3.8厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款