黃埔花園均呎近1.4萬

明報記者 甘潔瑩

中原地產周德龍表示，黃埔花園本月錄首宗成交，單位為12期第6座中層A室，實用面積729方呎3房間隔，新近以1019萬元、實呎13978元，屬市價水平；原業主2015年11月以750萬購入，持貨7年，帳面獲利269萬或36%離場。

他表示，區內大型新盤必嘉坊．迎匯開售在即，加上本港銀行加息，不少業主持觀望態度，雖然如此，但未見業主大幅劈價放售，料屋苑成交量減慢，而成交呎價將漸趨平穩。

3房1019萬易手 7年帳賺36%

其他地區二手成交亦錄蝕讓個案，而近期較大宗蝕讓，要數半新盤觀塘凱滙。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，凱滙第3座高層L室，實用592方呎，2房連儲物室間隔，原於今年初以1600萬元放售，其後分別於6月、9月將叫價下調200萬元，加上近日股市波動，終以1070萬元沽出，實呎18074元，即累減530萬元或33%，新買家為屋苑租客。

上述原業主2019年2月約1388.8萬元一手購入，帳面蝕約318.8萬元，若連使費計料實蝕約380萬元，蝕幅約27%。

元朗另一半新盤世宙，有移民盤在額印期未解封前急沽，原業主蝕逾百萬元離場。中原地產副區域營業經理王勤學表示，有關單位為2座中層E室，實用面積431方呎2房間隔，原業主叫價650萬元，而同類單位市價約660萬元至680萬元。業主因趕移民，最終將單位以638萬元沽出，實呎14803元。原業主去年2月678萬元買入，持貨僅逾1年半，帳面蝕40萬元，連10%額印稅，估計實蝕逾百萬元或近兩成。

東港城「籮底貨」打風日548萬易手

將軍澳東港城亦錄低價成交，美聯物業區域經理黃少明稱，單位為第6座極低層C室，實用面積466方呎2房戶，原業主開價600萬元，減價近9%或52萬元後，在上周三8號風球懸掛下，獲區外客以548萬元購入，實呎11760元。據悉，單位向馬路，俗稱「籮底貨」，且樓下為商場排風口，屬屋苑質素較低單位；原業主2013年以405萬元購入，帳面獲利143萬元或35%。

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