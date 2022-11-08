中環蘇豪區舖租一年彈近四成 防疫鬆綁效應 食肆22萬租雲咸街舖

明報記者 林尚民

上述舖位為雲咸街LKF 29地下及1樓舖位，面積共4611方呎。資料顯示，舖位上月21日、即政府容許在餐飲處所、酒吧/酒館、夜店/夜總會等地方，進行現場表演及跳舞活動，以及在公眾地方進行群組聚集的人數限制，放寬至12人之後一日，獲彼得堡有限公司（Behumble Company Limited）承租，相信作餐飲業用途，租約期至2025年10月，期內月租21.8萬元，折合呎租約47元。

日式餐廳去年16萬承租 提早離場

資料顯示，該舖去年9月曾由Brooklyn Yakuza Limited承租作日式餐廳，當時月租16萬元，呎租約35元，租金相信為該物業1996年落成以來新低，而最新彼得堡租用之租金，就較一年前租金大幅回升36%。但值得一提的是，上述舖位多年來由不同餐飲店租用，2015年高峰期月租高達51萬元，呎租約111元；但2018年已跌至30萬元，該店提早於2019年遷出。

2019年再由另一食肆以28.5萬元租出，租約期至2024年，即同樣提早遷出，而去年Brooklyn Yakuza Limited簽訂之租約，同樣至2024年才屆滿，即提早於租約完結前約兩年已遷出。換言之，該舖位已先後共三次遭提早棄租。

五礦地產去年4月公布的2020年度年報指出，蘭桂坊等地區出租率跌至近年新低，新簽訂之租金下滑幅度亦相當明顯，而據該公司最新公布的2022年度中期報告指，至今年6月30日，LKF 29之出租率為91.8%，較2021年6月30日的74%明顯改善。

伊利近街舖租11萬 逆市彈38%

事實上，同樣位於蘇豪區一帶、鄰近中環至半山自動扶手電梯系統的伊利近街28號1樓1及2號舖，面積約3329方呎，新近獲食肆以月租約11萬元承租，呎租約33元。中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，舖位前租客為西餐廳，舊月租約8萬元，故是次新租金與舊租金相比，逆市上升約37.5%。黃氏補充，該舖座落於蘇豪區，周遭酒吧及特色餐飲林立，形成協同效應，現時業主亦以意向價約5,000萬元放售舖位。