業界料旅遊區舖明年跑贏大市

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，近月該行錄得的舖位租務成交當中，以餐飲業佔最多，佔比約四至五成，佔比較以往為高。他又指，由於政府放寬食肆防疫限制，加上仍有不少港人暫時未敢到海外旅遊，故本港食肆大受歡迎，吸引不少食肆趁本港仍未與內地通關、舖位租金未有大幅反彈至疫情前水平時，四出覓舖開業，或提早續租，避免往後加租幅度超出預期。

不過他亦指，即使市場期待本港與內地通關會對生意有幫助，惟疫情下各地市民已習慣網購，加上環球經濟環境差，故即使通關後，零售或奢侈品未有太大受惠，因此他預期，明年整體租金會溫和上升約5至15%，其中在疫情下租金跌幅遠高於民生區的核心旅遊區舖，將吸引食肆承租，料核心旅遊區及食肆舖位明年租金升幅將跑贏大市，升幅約10至15%。

恒地六商場設世界盃精品店

事實上，除政府社交距離措施，令商戶受惠外，四年一度的世界盃亦成為商機，恒地（0012）旗下六大商場，包括將軍澳 MCP CENTRAL、 MCP DISCOVERY 、馬鞍山MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯等，即日起至12月18日期間於場內設立FIFA 特許之香港官方獨家「2022 FIFA 卡塔爾世界盃特許零售精品店」，H．COINS 會員更可於店內享有九折購物優惠，再賺取會員積分。