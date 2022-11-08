明翹匯首宗二手售482萬 3年帳賺6%

利嘉閣地產市務經理司徒俊傑指，單位今年8月起以580萬元放售，議價後減價98萬元或約17％，以482萬元成交。原業主2019年11月454.6萬元一手購入，持貨剛滿3年、額印期滿後轉手，帳面獲利27.4萬元或約6%；若連使費計，料原業主實際獲利約8萬元或近2%離場。明翹匯目前約有49個放盤，入場費由510萬元起。

御庭軒移民盤523萬沽 實蝕百萬

近期恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE系列連月開售，搶去不少二手購買力，區內御庭軒有業主趕移民，唯有蝕讓離場。中原地產區域營業經理麥家寶表示，御庭軒6座低層連平台戶，實用面積460方呎，2房間隔，另連158方呎平台及約60萬元簇新裝修。原業主因需移民，早前叫價610萬元放盤，議價後減價87萬元或約14％，以523萬元易手、實呎11,370元，買家為新婚上車客。

原業主2019年11月598萬元購入，持貨約3年、額印期滿即轉手，帳面蝕75萬元或12.5％；若連使費計，料需實蝕逾104萬元或17％。

美孚3房賣585萬 6年實蝕8%

另外，荔枝角老牌屋苑美孚新邨亦錄蝕讓成交，呎價更險守萬元大關。利嘉閣地產高級聯席市務董事郭永峰表示，美孚新邨3期百老匯街82號低層C室，實用面積581方呎，原則2房間隔，現改為3房戶，望內園景，最新以585萬元易手，實呎10,069元。原業主2016年8月600萬元購入，持貨約6年，帳面蝕15萬元或約2.5％；若連使費計，料原業主需實蝕約45萬元或約7.5％。

二手屋苑再錄低價成交。中原地產分行經理陳家富表示，屯門大興花園2期3座中層D室，實用面積587方呎，3房1套間隔，原業主4月起叫價780萬元放盤，至近日累減至580萬元易手，成交價除較市價低17％外，亦屬屋苑2期同類單位5年新低，實呎9881元。不過原業主早於1997年5月238萬元購入，帳面獲利342萬元或1.4倍。