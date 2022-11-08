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澐璟本周公布銷售安排 首批料涉兩房至四房

【明報專訊】雖然近日樓市交投氣氛淡靜，但多個九龍全新盤正部署出擊；內房華潤置地(海外)及保利置業（0119）合作發展、以座擁維港海景作招徠的啟德跑道區逾2年樓花澐璟，繼上周對外開放設於紅磡中國人壽中心的展銷廳後，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，周內將公布具體銷售部署，首推單位料涉2房至4房戶型，擬本月內展開銷售。

朱續指，澐璟提供233伙2房戶，佔項目單位總數582伙約40%，主要分佈第3A、3B及5座，大部分向南或西南，即近乎戶戶向海，發展商昨開放一對經改動示範單位及無改動兩房連儲物房示範單位，予傳媒參觀，以3B座28樓C室為藍本，實用面積568方呎。華潤置地 (海外) 副董事總經理韋少凡指，項目上周五開放展銷廳、3房經改動示範單位及無改動示範單位予公眾參觀後，已接獲不少查詢。

必嘉坊‧迎匯收220票 超額2.8倍

至於恒地（0012）位於紅磡黃埔街、樓花期同樣逾2年的必嘉坊‧迎匯，市場估計過去3日累積接獲逾220張入票，以首推56伙計，超額認購約2.8倍。

本月迄今一手交投淡靜，綜合市場資訊，本月首周新盤成交錄約80宗，當中信置（0083）旗下已屆現樓的馬鞍山SILVERSANDS，最新售出第1座8樓B室，實用面積921方呎，3房1套連工作間間隔，成交價2274.9萬元、實呎2.47萬元。SILVERSANDS自去年1月推出發售至今，累積沽約119伙，佔項目單位總數160伙的74%，吸金總額逾13億元。另碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，新錄3個月來首宗一手成交，透過招標以逾2730.73萬元，售出第1座3樓B室，屬實用面積1490方呎4房雙套間隔，折合實呎18,327元。

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