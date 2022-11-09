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柏傲莊III累錄319宗取消交易

【明報專訊】加息周期下，樓市氣氛持續下滑之際，綜合市場資訊，11月份迄今主要新盤累積錄約13宗取消交易或撻訂個案；當中新世界（0017）因建築質素出問題，而須拆卸重建的大圍站上蓋柏傲莊III，踏入11月已經錄得9宗買家「棄船」，最新3宗取消交易均於本月4日錄得，涉總值逾5851萬元。

11月至今暫錄9宗

據柏傲莊III成交紀錄冊顯示，柏傲莊III最新3宗取消交易的單位，分佈於第1B、8A座的高層，去年6月成交價介乎1695萬至2445萬餘元，3伙涉總值逾5851萬元。

柏傲莊III去年8月迄今，累錄約319宗同類取消交易個案，佔已售單位總數約845伙約38%，相關取消交易單位涉銷售總額逾51億元。可留意是，柏傲莊III預計關鍵日期由2023年6月，推遲21個月，至2025年3月。

薈藍連撻兩伙 共殺訂57萬

此外，宏安地產（1243）旗下青衣薈藍，亦最新錄得2宗撻訂；據成交紀錄冊顯示，有關撻訂單位包括2樓A03室和A06室，同樣屬實用面積181方呎開放式間隔，原於10月29日及31日，分別以600萬元和536.8萬元售出，折合實呎分別3.31萬元及2.96萬元，但顯示買家近日均已取消交易撻訂，料遭發展商沒收5%訂金，各涉約30萬元及27萬元，即共涉殺訂總金額約57萬元。

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