德福兩房賣588萬 同類7年新低

美聯助理區域經理黃遠基表示，上述德福花園單位原業主早於1998年7月以263萬元購入，帳面仍獲利325萬元或1.2倍。他補充，德福花園對上同類型「大兩房」低價成交，於2015年7月錄得，當時S座同類低層單位以500萬元成交。

維港灣兩房售740萬 返2015年

奧運站維港灣亦錄低價成交。中原首席分區營業經理黃家全表示，維港灣第10座中層F室，實用面積457方呎2房戶，望內園景及市景，以740萬元成交，料屬屋苑同類單位近7年新低價，重返2015年價位，實呎16,193元，惟原業主早於1999年1月以298萬元一手購入，帳面仍賺442萬元或近1.5倍。

天晉細戶850萬易手 低估價13%

另一方面，放盤業主陸續因應市况提高議價空間，促使個別屋苑交投回升；中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳天晉本月至今暫錄約3宗成交，已超越上月全月2宗。

伍續稱，屋苑新錄7座低層E室成交，實用面積538方呎，2房間隔，望園景，原業主累減248萬元或23%後，以850萬元售出，較銀行估價低最多13％，實呎15,799元；原業主2015年6月以741.8萬元購入，帳面仍獲利108.2萬或約15%。

另外，2019年11月起開售的青衣明翹匯，本月陸續額印稅SSD鬆綁，不少業主隨即沽貨套現；利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，明翹匯新錄2座高層F室二手成交，實用面積303方呎1房間隔，望山景，成交價512萬元，實呎16,898元；原業主2019年11月以504.7萬元一手購入，持貨剛滿3年，帳面僅獲利逾7萬元，但若連使費計，料原業主實蝕約13萬元或2.5％離場。

明翹匯1房鬆綁即沽 料實蝕13萬

明翹匯去年底陸續交樓入伙，樓齡至今僅約1年。彭補充，該屋苑目前約有49個放盤，入場費約510萬元起。