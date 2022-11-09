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Midtown旁房協地申建720伙

【明報專訊】港府去年公布，根據《收回土地條例》（第124章），收回位於粉嶺、元朗3幅土地用作高密度房屋發展，作為資助房屋用途，其中位於新地（0016）元朗大型屋苑YOHO Midtown旁的一幅土地，由房協向城規會提出申請放寬地積比率，以發展資助出售房屋，項目將建720個資助房屋單位。

屬資助出售單位 平均511呎

上述項目毗鄰YOHO Midtown第1期，現劃為「綜合發展區」用途，地盤面積約56,619方呎；房協申請，擬把住用地積比率由5倍放寬至6.5倍，總地積比率則為6.96倍（住用地積比率為6.5倍，非住用地積比率為0.46倍），興建1幢約40層高住宅，提供720個資助出售房屋單位，涉36.8萬方呎住宅樓面，平均每伙即約511方呎。

項目另有約2.58萬方呎非住宅樓面，用作政府、機構或社區設施，包括一間設有32個宿位的輕度弱智兒童之家及一間地區長者社區中心。項目預計2028年落成。

料2028年落成 另設社福設施

申請人亦指出，今次申請範圍僅涉及第3期的用地，並沒有對第1及2期的發展作出任何改動，而整個項目的第1期已經發展為YOHO Midtown，第2期的甲、乙部分亦獲批作酒店及住宅發展。

另資料顯示，由Sea Development Limited持有的元朗八鄉錦田公路項目完成換地手續，作價2647萬元，項目原址佔地約68,370方呎，換地後地盤面積增至約87,188方呎，增幅約28%，項目將建最高17,437方呎樓面；Sea Development Limited董事為吳源光，其持有公司過往亦有在錦田錦上路一帶進行補地價，有傳為恒地（0012）或有關人士。

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