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澐璟首批11伙兩房招標 破一手指引 保利：非地建會成員 梁志堅：發展商欲試市場水溫

【明報專訊】雖然地產建設商會（下稱地建會）2019年曾就新盤推出招標指引，發展商只可就指定條件為單位招標，不過，由華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展、樓花期長逾2年的啟德跑道區新盤澐璟，昨日首批118伙下周一起招標，其中11伙2房未符合地建會指引。發展商之一的保利指，集團不屬地建會成員，有關措施亦僅屬指引。地建會執行委員會主席梁志堅則指，在現時市况下，發展商因未能完全掌握市場對項目價錢的承接力，故採招標發售，以測試市場水溫。

明報記者 林尚民、林可為

一手銷監局昨回應稱，政府會繼續密切留意以招標形式出售的一手住宅物業銷售情况，並會按需要採取任何可行措施，增加以招標發售的透明度。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀昨於記者會上表示，澐璟自上周五開放設於紅磡中國人壽中心的展銷中心至昨日，累積錄得5800人次參觀，有部分為內地專才，除對3至4房戶有興趣外，2房戶亦接獲查詢，故集團決定加快步伐，首批118伙於下周一起至明年6月底每日下午2時至5時招標。

銷監局：密切留意招標賣樓

值得一提，今次招標單位全為標準戶型，由2房至4房，當中11伙2房戶，實用面積564至567方呎；73伙實用面積781至1525方呎3房戶；餘下34伙則為實用1870至2088方呎4房海景戶。據地建會2019年提出、新盤招標須為實用面積753方呎以上3房戶的指引，即今次招標單位中，11伙2房戶未符相關要求。朱美儀表示，公司不屬地建會成員，而且有關措施僅屬指引，集團是以一籃子考慮，認為招標比較合適。華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡補充，澐璟近九成為海景單位，其中1、2座為180度海景戶，並設6座別墅。

事實上，已屆現樓、高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，昨日亦上載新銷售安排，推出31伙標準分層戶，下周一起至明年3月底招標，除25伙3房戶外，亦有6伙實用918至939方呎2房戶。發展商指，項目一切銷售行動均依據政府相關部門規定。曾由內房福晟國際（0627）持有的何文田喇沙利道晟林，雖然主打迷你戶，原以價單形式發售，但今年5月就由接管人改為招標推出。

傲玟推31伙招標 包括6伙兩房

資料顯示，2019年前市場上不少新盤單位均以招標形式發售，地建會當時就推出新指引（詳見表）。當年一手銷監局亦發出「給業界的提醒」，要求賣方在一手成交紀錄冊內，列出支付條款的所有詳情，包括該單位買家選擇的付款方法、享有的折扣、贈品，及財務優惠或利益等詳細資料。

對於澐璟有2房標準戶招標發售，地建會執行委員會主席梁志堅指，有關發展商並非地建會成員，而要求3房或以上標準單位可透過招標出售純屬地建會指引，未有硬性規定3房以下標準單位不能招標。梁續指，澐璟首推單位全部採招標形式發售，同時為自己保留彈性，因為若買家出價低，發展商可以保留不賣。

[香港地產]

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