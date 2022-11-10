三辣稅上月錄1.6億 紀錄新低

辣稅成交130宗 跌36％

可留意是，上月以5.08億元成交的嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山別墅1號，如買家並非中央駐港維護國家安全公署（料可獲豁免繳納印花稅），而是一般境外買家，就需要繳付30%辣稅，即涉逾1.5億元，意味大約等同上月全月辣稅收益。

至於上月稅收按月跌幅最大類別，為反映公司客及境外買家入市的BSD，相關成交僅得20宗，比9月減12宗或38%；同期稅款僅錄2640萬元，按月大挫逾1.17億元或82%。此外，上月BSD成交無論宗數、涉稅款，均是2014年有紀錄以來新低，相信與本港仍然未與內地、國際社會恢復全面通關，境外買家入市本港物業宗數銳減有關。

BSD佔20宗涉2640萬稅款

與此同時，上月錄得91宗DSD成交，比9月錄得156宗，按月減少65宗或約42%；同期DSD稅款則涉及逾1.191億元，相對9月錄得3.11億元，按月下跌逾1.91億元或62%。

SSD成交方面，上月錄得19宗，按月增加5宗或36%；同期涉稅款1400萬元，按月增加580萬元或71%，是上月唯一錄得宗數及所涉稅款，均現升幅的辣稅類別。

[香港地產]