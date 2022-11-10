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堅尼地城蚊型地 樓面呎價跌穿萬元

【明報專訊】上周五共收9份標書、位於堅尼地城西寧街及域多利道住宅官地，由興曄發展有限公司以4.39299億元投得地皮，以純住宅約4.6萬方呎計，每方呎樓面地價9,500元，每方呎樓面地價跌穿1萬元，亦較市場估值下限1.06萬元低約一成。

8年來港島住宅官地呎價新低

這是繼2014年4月永泰地產（0369）以約4.38億元投得筲箕灣地皮，每方呎樓面地價約9,396元後，逾8年來港島區住宅官地新低。

美聯測量師行董事林子彬表示，地皮規模較小，屬罕有擁海景的市區地，投資額相對較細，故上周獲9家發展商或財團入標，惟近期淡市氣氛影響，成交價較市場預期為低，反映地價亦已按市况回軟。

翻查資料，興曄發展有限公司近年活躍投地，除了剛中標的堅尼地城住宅地外，過去亦曾入標競投不同的地皮，細規模如屯門景秀里與景峰徑交界地皮（終由建灝地產投得，現發展為住宅上嵐），及至屬豪宅地皮的九龍塘廣播道79號（終由麗展（0488）中標）。

中標財團跟塌天秤事故公司同系

資料顯示，興曄發展有限公司的註冊董事為樊淑蓮及潘樹基，據悉二人曾參與發展大埔逍遙雋岸，物業已有約16年樓齡，而樊潘二人其中一家共同持有公司為榮華置業投資有限公司，屬興聯集團旗下，與今年9月觀塘安達臣道前石礦場發生天秤倒塌事故的母公司相同。本報曾向興聯集團查詢，惟截稿前未能聯絡得上。

堅尼地城地皮上周五截標，共收到9份標書，入標大多為港資，並以獨資入標，包括長實（1113）、信置（0083）、嘉華（0173）、鷹君（0041）、佳明（1271）、其士國際（0025），以及永楓有限公司，另百利保（0617）及富豪酒店（0078）則合資入標。地皮指定作非工業用途，若作私宅用途，最高可建樓面約4.6萬方呎。若作非工業用途，最高樓面則按照賣地條件中的相關特別條件計算。市場估計，若地皮作純住宅發展，地皮估值約4.9億至6.1億元，每方呎樓面地價約1.06萬至1.3萬元。

[香港地產]

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